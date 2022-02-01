Существует несколько проверенных и безопасных способов как вытащить занозу в домашних условиях. Остановимся на простых методах.
Аптечка для дома
Давайте обсудим, что должно быть в аптечке для дома. Она должна состоять из препаратов для лечения простудных заболеваний и т.д.
Арника
Препараты арники обладают успокаивающим, кровоостанавливающим, противовоспалительном, обезболивающим и ранозаживляющим
Домашнее лечение
Все мы хорошо знаем, что природа щедро даёт нам всё, что нужно для счастливой жизни, удовлетворения и богатырского здоровья.
Бородавки
Большинство бородавок заразно: они вызываются вирусами. Не следует пользоваться вещами людей, кожа которых поражена бородавками.
Чтобы меньше болеть
Сезон простуд позади, но укрепление иммунитета прекращать не следует.
Диета при подагре
При подагре очень полезны овощи и зелень, фрукты и ягоды. Вопреки общепринятому мнению, можно есть и помидоры.